Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Собственные доходы местных бюджетов исполнены на 121% - Минфин

Автор:  
Арайлым Мұрат
9 Сентября 2020, 11:04
Собственные доходы местных бюджетов исполнены на 121% - Минфин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании Правительства министр финансов РК Ерулан Жамаубаев сообщил о том, что собственные доходы местных бюджетов исполнены на 121% и составили более 2 трлн. тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Собственные доходы местных бюджетов исполнены на 121% и составили более 2 трлн. тенге. План перевыполнен на 353 млрд. тенге. Из них, по налогам – на 328 млрд. тенге. Во всех регионах планы доходов перевыполнены», - заявил министр финансов РК.

Что касается расходов, расходы государственного бюджета исполнены на 98,8%, республиканского - на 99,5%, местных бюджетов - на 98,4%.

Расходы республиканского бюджета составили 9 трлн. 251 млрд. тенге. Не исполнено - 45 млрд. тенге. Из них экономия – 17 млрд. тенге, не освоено – 28 млрд. тенге.

«Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в следующих центральных госорганах: Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана – 4,6 млрд. тенге, Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана– 3,9 млрд. тенге, ВС – 2 млрд. тенге, Министерство финансов РК– 1,8 млрд. тенге, Министерство образования и науки РК – 1,5 млрд. тенге», - отметил Ерулан Жамаубаев.

Основные причины неосвоения, по его словам, длительное проведение конкурсных процедур, процедур заключения договоров, непредставление актов выполненных работ, не поставка товаров в связи с карантинными ограничениями, оплата за фактически оказанный объем услуг, выполненные работы, а также недостаточность средств на контрольном счете наличности республиканского бюджета.

«Расходы местных бюджетов составили 4,9 трлн. тенге. Не исполнено 80 млрд. тенге. В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму 2,3 трлн. тенге. По предварительным данным, на 1 сентября им выделено 1,4 трлн. тенге. Из них освоено -98%, не исполнено – 29 млрд. тенге. Из них экономия - 7 млрд. тенге, не освоено - 22 млрд. тенге Наибольшее неосвоение сложилось в следующих регионах: Карагандинская , ЗКО – 2,6 млрд. тенге, Актюбинская – 2 млрд. тенге, Кызылординская и Акмолинская области – по 1,9 млрд. тенге», - заключил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев.


Правительство РК   Экономика   Минфин РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК