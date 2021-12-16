Собственное подсолнечное масло начнут производить в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Проект реализует местное ТОО «Павлодарский Агрокомплекс», в День Независимости его запустил вместе с главой компании аким области Абылкаир Скаков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Старт новой линии на базе ТОО «Павлодарский Агрокомплекс» дали в День Независимости», - сообщили в акимате Павлодарской области.

Там отметили, что проект был реализован в ходе сотрудничества частного инвестора с социально-предпринимательской корпорацией «Павлодар». Благодаря этому, в Павлодарской области начнут производить собственное рафинированное подсолнечное масло. Стоимость нового производства составила около 185 миллионов тенге.

«Мы уже перерабатываем 5 тысяч тонн семян подсолнечника в год, а, благодаря новой линии, будем получать 960 тонн рафинированного масла, - рассказал руководитель ТОО Кирилл Печенкин. - Раньше мы рафинировали собственную продукцию в Усть-Каменогорске, что сказывалось на ее себестоимости. Теперь же мы будем производить эту процедуру сами, мы уже зарегистрировали новый бренд «Жаңа май» и поставляем его в магазины».

Вместе с главой компании символическую кнопку запуска производства нажал аким Павлодарской области Абылкаир Скаков. Он пожелал успехов переработчикам и пообещал всяческую поддержку в случае расширения производства.





Фото Валерия Бугаева