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Собственники жилья будут получать SMS при регистрации прописки

Редактор:  
Гульмира Байзакова
23 Сентября 2021, 10:52
Собственники жилья будут получать SMS при регистрации прописки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Госкорпорация «Правительство для граждан» Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК внедрила новый сервис по рассылке SMS-сообщений собственникам жилья о прописке новых лиц и жильцам, выписанным с регистрации. Об этом передает МИА «Казинформ».

Теперь при прописке граждан через ЦОН собственник жилья получит на свой телефон сообщение с данными человека, которого он прописал. Если же собственник захочет выписать кого-то со своей жилплощади – человек, которого выписали, также получит сообщение об этом.

«Мне часто пишут казахстанцы о том, что кто-то прописывает у них совершенно незнакомых людей. Новый сервис должен решить проблему – если кто-то попытается прописать человека на вашей жилплощади через ЦОН без вашего участия, вы об этом сразу узнаете, благодаря SMS-уведомлению. Сервис поможет в борьбе с посредниками, которые предлагают за деньги сделать прописку», – сказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин.

С 2019 года госкорпорация «Правительство для граждан» получила возможность оформлять прописку граждан. Ранее эту услугу оказывали работники миграционной службы, расположенные в ЦОНах.

Прописать или выписать человека по месту жительства также можно онлайн через портал eGov. У собственника жилья и прописываемого человека должна быть электронно-цифровая подпись (ЭЦП).


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