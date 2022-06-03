3 Июня 2022 17:21

Собственники земельных участков могут участвовать в обсуждении градостроительных проектов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр перечислил категории казахстанцев, которые могут принимать участие в обсуждении градостроительных проектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Участниками общественных обсуждений градостроительных проектов, проектов строительства, благоустройства общественных зон, могут быть лица, постоянно проживающие в границах территориальной зоны планируемого градостроительного мероприятия (рекомендуемая зона охвата территориальной зоны влияния от места строительства - радиус 100 м), собственники земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне проведения градостроительных мероприятий», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

Он также напомнил, что целью деятельности общественных советов является выражение мнения гражданского общества по общественно значимым вопросам.

«Представление интересов гражданского общества и учет мнения общественности при обсуждении и принятии решений на местном уровне, организация общественного контроля и обеспечение прозрачности деятельности акиматов являются задачами общественных советов. Принятие решения о создании территориальных советов местного самоуправления, утверждение их состава и положений о территориальных советах местного самоуправления относятся к компетенции маслихатов городов республиканского значения, столицы, городов областного значения», - отметил зампремьера.

«В этой связи, действующим законодательством уже предусмотрены все необходимые нормы, регламентирующие деятельность консультативно-совещательных органов, для определения необходимой сферы деятельности предлагается конкретизировать в Законе Республики Казахстан «Об общественных советах», - добавил Р. Скляр.



