Собственники помещений не могут самовольно отключаться от теплоснабжения - Минэнерго

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Собственники помещений не имеют права самовольно отключаться от услуг теплоснабжения. Об этом заявил министр энергетики РК Канат Бозумбаев, отвечая на вопросы граждан на сайте электронного Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пользователь Ирина Мунарбаева, «в жилом многоквартирном доме на первом этаже имеется действующий магазин (нежилое помещение), в котором демонтированы радиаторы отопления без согласования с поставщиком тепловой энергии». В связи с этим, пользователь задала вопрос, имеют ли право собственники помещений (жилые, нежилые) в многоэтажных домах самовольно отключаться от услуг теплоснабжения, а также производится ли начисление тепловой энергии на помещение в многоквартирном доме, в котором демонтированы радиаторы отопления.



Министр ответил, что собственники помещений не имеют права самовольно отключаться от услуг теплоснабжения.



«В соответствии с подпунктом 1) пункта 63 Правил пользования тепловой энергией, утвержденных приказом министра энергетики Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 211, в целях обеспечения устойчивой работы системы теплоснабжения потребителю не допускается переоборудовать внутриквартирные сети, инженерное оборудование и устройство без согласования с организацией, к сетям которой подключен потребитель, и структурным подразделением соответствующих местных исполнительных органов, осуществляющих функции в сфере архитектуры и градостроительства. На основании вышеизложенного собственники помещений не имеют права самовольно отключаться от услуг теплоснабжения», - отмечено в ответе главы ведомства.



Канат Бозумбаев добавил, что в соответствии с пунктом 55 Правил пользования тепловой энергией потребитель производит расчеты с энергоснабжающей организацией за тепловую энергию по платежным документам, выписанным энергоснабжающей организацией на основании заявленных договорных объемов, показаний приборов коммерческого учета, а при их отсутствии - расчетным путем в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан в сфере естественных монополий.