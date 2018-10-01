Собственники квартир смогут следить онлайн за расходованием своих средств - мажилисмен

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Мажилисе Парламента РК состоялась презентация законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы этим законом хотим обеспечить прозрачность, открытость в сфере жилищно-коммунальных хозяйств, в сфере обслуживания жилых домов», - заявил в интервью журналистам депутат Мажилиса Парламента РК Сапар Ахметов.

Мажилисмен подчеркнул, что действующим КСК люди не доверяют.

«Потому что нет отчетности, прозрачности. Люди не могут получить информацию, куда уходят деньги. Этим законом мы хотим обеспечить открытость, обеспечить гражданскую активность жителей и сделать так, чтобы вложенные жителями средства были расходованы под их контролем. Они смогут это видеть в онлайн режиме», - пояснил Сапар Ахметов.

Кроме того, по его словам, в каждом доме будет свой расчетный счет, совет, избранный председатель.

«Этот человек вместе с правлением каждого дома будет решать - куда направить средства, с кем заключить договор на обслуживание этого жилого дома. Плюс к этому везде будет создан кондоминимум. Теперь в любом доме при его сдаче в эксплуатацию автоматически будет создаваться кондоминимум. С первых дней заселения они должны стать собственниками и иметь право голоса. Не так как сейчас, строительная компания сдает дом и ставит свою управляющую компанию, а жители бесправны», - резюмировал депутат.