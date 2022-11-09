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Собственная Stem-лаборатория и телестудия появились в сельской школе в Павлодарской области

Редактор:  
Гульмира Байзакова
9 Ноября 2022, 21:51
Собственная Stem-лаборатория и телестудия появились в сельской школе в Павлодарской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Иртышской средней школе №4 в Павлодарской области произведено полное обновление материально-технической базы, оснащены 34 учебных кабинета и мастерских. Теперь в школе появилась собственная STEM-лаборатория, арт-студия, хореографический зал и телестудия. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Фонда «Қазақстан халқына».

Школа оснащена благодаря благотворительной программе «Развитие потенциала опорных школ в сельской местности», начатой общественным фондом «Қазақстан халқына». Для «перезагрузки» сельской школы было выделено 249 825 000 тенге.

Школа с выбрана неслучайно. Иртышская средняя школа, где обучается 367 учеников являлась ресурсным центром для близлежащих школ. С обновленной материально-технической базой и новыми подходами в обучении учебное заведение станет центром компетенций для малокомплектных школ.

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«№4 школа «опорная» для пяти школ, где малочисленный контингент учащихся и соответственно слабая материальная база. Это – Караагашская, Кызылкакская, Селетинская, Каракудукская, Майконырская школы. Три раза в год во время каникул мы проводим обучение для учащихся 10-11 классов, а также организовываем подготовку учащихся 7-8 классов к областным и республиканским олимпиадам. Курсы проходят на базе Иртышской школы с участием лучших педагогов этой школы и приглашением учителей из областных школ для одаренных детей. Большое внимание уделяем предметам естественно-математического цикла, поскольку в школах слабая лабораторная база. Таким образом дети будут восполнять знания по отдельным предметам», –сказала руководитель отдела образования Иртышского района Лаура Дисюпова.

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Партнерами «Қазақстан халқына» - Фондом устойчивого развития образования и НИШ начато оказание методической помощи местным учителям. На днях 36 учителей-предметников района прошли обучающие курсы в городе Семее.

«Проект направлен на то, чтобы помогать сельским школам развиваться, улучшать качество образования. Мы берем сельскую школу, делаем анализ образовательной среды, качества преподавания, инфраструктуры этой школы и после этого запускаем необходимую работу. Сюда входит полное обновление материальной базы школы и повышение квалификации учителей через внедрение методологии и опыта НИШ. Помимо этого, в рамках проекта уже стартовала программа стажировки учителей Иртышской школы на базе НИШ города Павлодара», - отметил руководитель Фонда устойчивого развития образования Данияр Токтарбаев.

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Первые результаты работы опорной школы можно будет увидеть в течение нескольких лет, в том числе когда школьники смогут продемонстрировать полученные знания и навыки на различных интеллектуальных олимпиадах и конкурсах, отмечают в школе.

А с появлением нового оборудования и приборов ученики стали больше выполнять практических заданий в современной лабораторной.

«В лаборатории мы уже начали проводить эксперименты, работать с цифровым микроскопом. С новыми приборами и устройствами биология стала более интересной. Нам очень нравится наша новая школа, которая стала намного ярче», – сказала ученица 8 класса Камилла Нурсеитова.

Творческий процесс кипит и в школьной телестудии. Школьниками запланирован запуск видеопроектов. Также учителя смогут здесь записывать онлайн-уроки и транслировать свой опыт в другие школы.

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«Телестудию мы назвали «Жас ұрпақ» («Молодое поколение»). Сейчас начали формировать команду студии. Планируем освещать школьные мероприятия, записывать интервью и создавать собственный контент. Будем делиться своими работами в социальных сетях», – добавила ученица 10 класса Карлыгаш Нурлыбекова.

В ближайшее время администрация школы планирует организовать День открытых дверей для родителей и общественности, где им презентуют обновленную школу и ознакомят с потенциалом сельской школы.

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Как сообщалось, в сентябре под эгидой фонда «Қазақстан халқына» в Акмолинской области состоялась презентация первой опорной школы. Тогда Фонд оснастил среднюю школу имени Досова в селе Катарколь. Всего Фонд в рамках благотворительной программы «Развитие потенциала опорных школ в сельской местности» проведет материально-техническое обновление 17 сельских опорных школ в регионах. Для их оснащения выделено 4 млрд 250 млн тенге (по 250 млн тенге на каждую школу).

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Павлодарская область   Образование   Фонд «Қазақстан халқына»  
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