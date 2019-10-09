СОБРовцы учатся принимать роды в Северном Казахстане
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области сотрудники специального отряда быстрого реагирования отрабатывали навыки по оказанию доврачебной медицинской помощи в экстремальных ситуациях, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, офицеры проводили сердечно-легочную реанимацию, оказывали медицинскую помощь при ожогах, кровотечениях, переломах и даже принимали роды.
«Недельные курсы проходили на базе Северо-Казахстанского высшего медицинского колледжа. Офицерам СОБР не привыкать к резкой смене деятельности: ранее они уже упражнялись в прыжках с парашютом, проходили легководолазную подготовку. Однако принятие родов, пусть и у манекена, у большинства обычных мужчин может вызвать закономерный ступор. Тем не менее, все восемь участвующих в курсах офицеров успешно справились с задачей», - рассказали в пресс-службе.
По словам заведующего отделением анестезиологии и реанимации детской областной больницы Нурлана Жакупова, на курсах с полицейскими отрабатывались все случаи, которые могут возникнуть при несении службы и в жизненных ситуациях. Врачи-практики обучили СОБРовцев неотложной помощи при остановке сердца, при попадании в дыхательные пути инородных тел, при ожогах, при отравлениях.
По окончании курсов сотрудникам СОБР вручили специальные сертификаты парамедиков.
«Сотрудники спецподразделения в любое время и при любой погоде должны быть готовы к любым вызовам и внештатным ситуациям», - отметил командир СОБР Ерик Кульжанов.
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