+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 27 °С
Алматы: 23 °С
USD 414.46 EUR 451.35
RUB 5.77 CNY 58.12
Скачать
Новости
Вся лента >>>

СОБРовцы охраняли село с очагом коронавируса в СКО

25 Мая 2020 08:22
Поделиться:
СОБРовцы охраняли село с очагом коронавируса в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области акима района им. Г.Мусрепова Агзам Тастемирова поблагодарил сотрудников специального отряда быстрого реагирования за помощь в карантинных мероприятиях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, СОБРовцы две недели дежурили в селе, где коронавирус выявили у членов одной семьи.

«Для обеспечения карантинных мер руководство департамента полиции усилило районный отдел десятью сотрудниками специального отряда быстрого реагирования. Офицеры элитного подразделения вместе с полицейскими района и медицинскими работниками несли службу на блокпостах, участвовали в патрулировании села, информировали жителей о необходимости соблюдения самоизоляции», - отметили в пресс-службе.

В мае десятки полицейских поощрили за помощь в обеспечении порядка в период режима ЧП и карантина.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Безопасность, Коронавирус,
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив