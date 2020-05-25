СОБРовцы охраняли село с очагом коронавируса в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области акима района им. Г.Мусрепова Агзам Тастемирова поблагодарил сотрудников специального отряда быстрого реагирования за помощь в карантинных мероприятиях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, СОБРовцы две недели дежурили в селе, где коронавирус выявили у членов одной семьи.

«Для обеспечения карантинных мер руководство департамента полиции усилило районный отдел десятью сотрудниками специального отряда быстрого реагирования. Офицеры элитного подразделения вместе с полицейскими района и медицинскими работниками несли службу на блокпостах, участвовали в патрулировании села, информировали жителей о необходимости соблюдения самоизоляции», - отметили в пресс-службе.

В мае десятки полицейских поощрили за помощь в обеспечении порядка в период режима ЧП и карантина.