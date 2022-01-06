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    16:41, 06 Январь 2022 | GMT +6

    Собравшиеся на площади в Актау начали расходиться

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На площади «Ынтымак» в городе Актау по-прежнему много людей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал «Хабар 24».

    Как сообщил корреспондент телеканала, ситуация в городе остается все еще сложной.

    «Что касается ситуации в городе, она действительно сложная. Интернета нет, с мобильной связью постоянные перебои, супермаркеты, магазины не работают, есть небольшие торговые точки, но даже там товар отпускают исключительно за наличные деньги, снять наличные деньги в банкоматах невозможно», - сообщил корреспондент.

    Однако, согласно озвученной информации, народ начинает расходиться по домам.

    «Некоторые люди начинают расходиться с площади Ынтымак. До сих пор на главной площади Актау огромное количество людей, но даже те активисты, которые ранее призывали горожан приходить на площадь, стоять до конца - сейчас призывают сохранять спокойствие, расходиться по домам и не собираться. Также выступил комендант (города) с обращением, который предупредил всех актауцев, чтобы они не собирались и не поддавались на провокации, потому что все их незаконные действия будут преследоваться по закону», - отметил корреспондент телеканала.


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