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Собрать детей осужденных в школу помогли в Нур-Султане

24 Августа 2021 15:53
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Собрать детей осужденных в школу помогли в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Служба пробации Байконурского района Нур-Султана при содействии акимата, осуществляя контроль за проживающими на территории района осужденными, наказание которых не связано с лишением свободы, пришла на помощь многодетным и малоимущим семьям, которые столкнулись с целым рядом проблем, связанных с подготовкой детей к школе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

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Акимат привлек спонсора, а сотрудники Службы пробации смогли организовать приобретение школьных рюкзаков с необходимыми школьными принадлежностями: тетрадями, ручками, карандашами и др.

Своим отношением к контингенту, умением организовать помощь и сопереживанием к человеческой беде инспекторы Службы пробации в очередной раз доказали: данная Служба отнюдь не карательный орган, как многие представляют, а настоящий государственный инструмент социализации бывших заключенных и возврата их к нормальной жизни.


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#Нур-Султан   #Образование   #Пенитенциарная система  
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