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    21:05, 02 Июль 2022 | GMT +6

    Собрано 20 тонн мусора с территорий ручья Сарыбулак и канала Нура-Есиль в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Нур-Султане в рамках экологической акции «Бірге – таза Қазақстан!» прошел субботник по уборке территорий ручья Сарыбулак и канала Нура-Есиль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

    Мероприятие направлено на привлечение внимания общественности к проблеме загрязнения окружающей среды, к важности сохранения природы и формированию экологической культуры.

    «Активное участие в субботнике приняли волонтеры, коллективы управлений, аппаратов акимов районов и департамента экологии города Нур-Султана. В субботнике приняли участие 545 человек, 26 организаций. Собрано и вывезено на полигон 20 тонн мусора», - сообщили в акимате.

    В прошлом году акимат и волонтеры также проводили субботник по очистке русла, водной глади и прибрежной части ручья Сарыбулак. Тогда экоактивисты собрали и вывезли 5,58 тонны отходов растительности и ТБО.


    Фото: gov.kz




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