Собранные на лечение детей 30 млн тенге присвоила мошенница в Актобе

Полицией задержана подозреваемая в присвоении денег, собранных жителями города Актобе на лечение детей, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

В полицию обратились несколько жителей Актобе с заявлением в отношении представителей фонда More life. По словам потерпевших, директор фонда завладела деньгами под предлогом оказания помощи в сборе денежных средств на лечение.

По уголовному делу проходят шесть потерпевших, общий ущерб составил более 30 млн тенге, собранных неравнодушными гражданами.

В одном из случаев в 2023 году между фондом и родителями ребенка, нуждающегося в лечении, был заключен договор. После сбора необходимой суммы фонд направил на лечение родителей с ребенком в Минск Республики Беларусь без денег. Фонд под различными предлогами перевод денег не осуществил. В итоге ребенок не получил должного лечения, и родители оказались без помощи в другой стране.

По факту мошенничества проводится досудебное расследование. В рамках расследования направлены международные поручения для проведения следственных действий.

Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания. Стражи порядка просят всех, кто пострадал от действий указанного фонда, обратится незамедлительно в полицию.