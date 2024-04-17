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    16:38, 17 Апрель 2024 | GMT +6

    Собранные на лечение детей 30 млн тенге присвоила мошенница в Актобе

    мошенница
    Фото: Polisia.kz

    Полицией задержана подозреваемая в присвоении денег, собранных жителями города Актобе на лечение детей, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    В полицию обратились несколько жителей Актобе с заявлением в отношении представителей фонда More life. По словам потерпевших, директор фонда завладела деньгами под предлогом оказания помощи в сборе денежных средств на лечение.

    По уголовному делу проходят шесть потерпевших, общий ущерб составил более 30 млн тенге, собранных неравнодушными гражданами.

    В одном из случаев в 2023 году между фондом и родителями ребенка, нуждающегося в лечении, был заключен договор. После сбора необходимой суммы фонд направил на лечение родителей с ребенком в Минск Республики Беларусь без денег. Фонд под различными предлогами перевод денег не осуществил. В итоге ребенок не получил должного лечения, и родители оказались без помощи в другой стране.

    По факту мошенничества проводится досудебное расследование. В рамках расследования направлены международные поручения для проведения следственных действий.

    Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания. Стражи порядка просят всех, кто пострадал от действий указанного фонда, обратится незамедлительно в полицию.

    Теги:
    МВД РК Здравоохранение Мошенничество Полицейские Закон и право Регионы Казахстана Дети Регионы Полиция Видео Актобе Благотворительность Актюбинская область
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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