СОБР и пять спасателей спускали с горы мужчину в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Сотрудники ДЧС Павлодарской области совместно с сотрудниками СОБР, участковыми инспекторами департамента полиции Павлодарской области спустили пострадавшего с использованием специализированных носилок с высоты 200 метров от земли и передали карете скорой помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«20 июня, в 21:36, поступило сообщение о том, что в зоне отдыха Жасыбай человек в горах сломал ногу и не может спуститься», - сообщили в ДЧС Павлодарской области.

На место незамедлительно выехали 5 спасателей с альпинистским снаряжением, одна единица техники и кинологический расчет.

Когда спасатели прибыли к месту и обнаружили в горах мужчину, тот был без сознания.

Выяснилось, что он упал с горы, с большой высоты. Заметили его и сообщили спасателям отдыхающие», - добавили в ведомстве.

Сотрудники ДЧС Павлодарской области совместно с сотрудниками СОБР, участковыми инспекторами департамента полиции Павлодарской области спустили пострадавшего с использованием специализированных носилок с высоты 200 метров от земли и передали карете скорой помощи.

«Мужчина 1958 года рождения госпитализирован в Баянаульскую центральную районную больницу с сотрясением головного мозга и ушибом стенки живота», - уточнил источник.