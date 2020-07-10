Собор Святой Софии в Турции стал мечетью

АНКАРА. АГЕНТСТВО АНАДОЛУ- КАЗИНФОРМ - Государственный совет Турции отменил решение правительства страны от 24 ноября 1934 года о статусе музея Айя-Софьи (Святой Софии) и постановил, что Айя-Софья находится на балансе Фонда имени Султана Мехмета Хана, и может использоваться в качестве мечети, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство Анадолу.

В государственном реестре недвижимости Айа-Софья проходит в качестве мечети и этот факт не подлежит изменению, говорится в обосновании к решению Госсовета.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о смене статуса Айя-Софьи в мечеть. Он приветствовал решение о передаче Айя-Софьи в ведение управления по религии Турции.

В пятницу в мечети Айя-Софья вновь зазвучал призыв к молитве (азан).

Отмечается, строительство собора Святой Софии началось в 532 году, а освящение состоялось 27 декабря 537 года.

Собор в течение 916 лет считался самым большим храмом в мире. В 1985 году Айя-Софья была признан памятником мирового наследия ЮНЕСКО.