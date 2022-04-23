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    14:18, 23 Апрель 2022 | GMT +6

    Соболезнование родным и близким из-за смерти солдата выразили в Минобороны

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 22 апреля 2022 года в Военном госпитале пгт. Гвардейский скончался рядовой срочной службы Алибек Калбай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

    Солдат потерял сознание во время утреннего построения. Военнослужащему была оказана необходимая медицинская помощь. Однако он скончался, не приходя в сознание.

    Молодой человек был призван на срочную воинскую службу весной 2022 года из Мангистауской области.

    По факту смерти солдата начата проверка.

    Руководство Минобороны РК и личный состав Вооруженных сил выражают глубокие соболезнования родным и близким Алибека Калбай.


    Теги:
    Регионы Казахстана Минобороны РК Жамбылская область Главная Общество Происшествия
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