14:18, 23 Апрель 2022 | GMT +6
Соболезнование родным и близким из-за смерти солдата выразили в Минобороны
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 22 апреля 2022 года в Военном госпитале пгт. Гвардейский скончался рядовой срочной службы Алибек Калбай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.
Солдат потерял сознание во время утреннего построения. Военнослужащему была оказана необходимая медицинская помощь. Однако он скончался, не приходя в сознание.
Молодой человек был призван на срочную воинскую службу весной 2022 года из Мангистауской области.
По факту смерти солдата начата проверка.
Руководство Минобороны РК и личный состав Вооруженных сил выражают глубокие соболезнования родным и близким Алибека Калбай.