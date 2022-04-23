Соболезнование родным и близким из-за смерти солдата выразили в Минобороны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 22 апреля 2022 года в Военном госпитале пгт. Гвардейский скончался рядовой срочной службы Алибек Калбай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Солдат потерял сознание во время утреннего построения. Военнослужащему была оказана необходимая медицинская помощь. Однако он скончался, не приходя в сознание.

Молодой человек был призван на срочную воинскую службу весной 2022 года из Мангистауской области.

По факту смерти солдата начата проверка.

Руководство Минобороны РК и личный состав Вооруженных сил выражают глубокие соболезнования родным и близким Алибека Калбай.