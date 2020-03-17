Соблюдение законности в режимных учреждениях обсудили в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Проблемные вопросы исправительных учреждений обсудили в прокуратуре Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

В заседании Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью, исполнению наказания в учреждениях уголовно-исполнительных систем области участвовали заместитель председателя Комитета уголовно-исполнительной системы РК Мейрам Аюбаев, первый заместитель акима Жамбылской области Бекболат Орынбеков, руководители правоохранительных и специальных органов.

В числе озвученных проблем УИС - недостатки по соблюдению законности и режима отбывания наказания в исправительных учреждениях, а также коррупционные проявления со стороны сотрудников учреждений.

«Необходимо обеспечить должное взаимодействие всех правоохранительных и местных исполнительных органов для обеспечения порядка и режима содержания, соблюдения конституционных прав осужденных, законности при получении среднего, технического и профессионального образования», - потребовал прокурор Жамбылской области Нургалым Абдиров.

При этом ключевым вопросом пенитенциарной сферы, по словам спикера, остается обеспечение осужденных рабочими местами и оплачиваемым трудом, что дает им возможность возмещать причиненный ущерб. Эффективным решением этой проблемы может стать привлечение на пустующие производственные площади учреждений субъектов предпринимательства.

В ходе совещания была отмечена необходимость обеспечения законности при рассмотрении ходатайства о смягчении наказания и изменении его исполнения.

По итогам заседания рекомендовано внести в Комитет уголовно-исполнительной системы представление об устранении нарушений законности, сообщает прокуратура Жамбылской области.