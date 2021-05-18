Соблюдение саннорм в павильонах по набережной реки Есиль проверят сотрудники СЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Житель столицы возмутился местом хранения поп-корнов и вареной кукурузы в павильонах по набережной реки Есиль, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пользователь сети Константин Иванов на своей странице в сети Facebook выразил недовольство по поводу работы павильонов, которые продают мороженое, сладкую вату и другие лакомства по Набережной реки Есиль, которые, по его словам, не соблюдают обычные санитарные нормы.

В пресс-службе акимата столичного Сарыаркинского района прокомментировали данный инцидент.

«17 апреля сотрудниками отдела предпринимательства совместно с УСЭК (Управлением санитарно-эпидемиологического контроля района) и ОМПС был произведен комиссионный выезд на набережную реки Есиль на предмет нарушения санитарных норм предпринимателями. В ходе выезда была проведена разъяснительная беседа, был посещен паркинг по адресу проспект Республики 9/3, где были обнаружены продукты питания, лежащие на полу», - ответили в районном акимате.

В пресс-службе акимата также добавили, что предприниматель был предупрежден об ответственности за несоблюдение требований санитарных норм.

Напомним, что причиной комиссионного выезда послужила публикация пользователя сети Константина Иванова, который возмутился антисанитарией и хранением продуктов питания, которые выставляются на продажу в павильонах по Набережной реки Есиль.

«Если Вы хотите уберечь себя и своих близких от проблем со здоровьем и сохранить в памяти приятную прогулку по Набережной реки Есиль, то совершенно ограничьте себя от употребления яств (мороженое, сладкая вата, вареная кукуруза, поп-корн), которые продаются в стихийном порядке вдоль речного побережья от «Самала» до моста в Центральный Парк. Прогуливающиеся столичные жители и гости города, резонно зададут вопрос, почему нельзя порадовать детей и себя приобретением указанных лакомств», - написал он в сети Facebook.

В своей публикации пользователь сети отметил, что эти продукты питания хранятся на паркинге по проспекту Республики 9/3. К публикации он приложил фотографии с мест хранения продовольственных товаров.

«На фотографиях зафиксированы места хранения всей атрибутики. Делается это в открытом виде и на первом этаже, где в сутки проезжают мимо десятки автомобилей. Пыль – это самое малое, что может оседать на открытых хранящихся продуктах. Так что же скрыто от взора горожан? Очистка кукурузы производится на земле в грязи и масляных лужах. Боксы с остатками сладостей остаются на ночь тут же, мойка осуществляется на заднем дворе паркинга, неподалеку от мусорных контейнеров жилых домов. Стаканчики для мороженого, хранятся на полу и там где «есть место» в открытых коробках. Приготовленный и оставшийся поп-корн разбросан также по ячейке паркинга. На кадрах очевидна вопиющая антисанитария и пренебрежение всеми мыслимыми нормами гигиены и работы общепита. Напитки, стаканчики, пакеты, салфетки, мешки с сахаром, даже газовые баллоны – хаотично сосредоточены в одном «месте». Как стало известно, парковочные места, где весь арсенал продуктовый хранится, сданы в аренду неким «Бериком», который представляет ИП «Сапа», - возмутился Константин Иванов.





В пресс-службе также проинформировали о том, что павильоны выставлены по программе «100 мест. Уличная торговля» и уточнили, что сотрудники СЭС выедут на место замечания после 17:00 часов.