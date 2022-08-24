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    11:30, 24 Август 2022 | GMT +6

    Соблюдение прав казахстанцев обсудила Эльвира Азимова с депутатами Европарламента

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане состоялась встреча Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан Эльвиры Азимовой с группой депутатов подкомитета Европейского Парламента по правам человека, прибывшей в Казахстан с официальным визитом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Уполномоченного по правам человека в РК.

    По приглашению омбудсмена в мероприятии приняли участие онлайн участники национального превентивного механизма (НПМ), которые мониторили ситуацию в закрытых учреждениях во время январских событий. Участники НПМ отметили, что оперативное реагирование и допуск представителей гражданского общества в условиях чрезвычайного положения является существенным моментом для предупреждения нарушений прав человека.

    Как подчеркнули участники встречи, на пороге политической модернизации для страны важным является активное вовлечение гражданского общества в процесс обновления правовой политики в контексте верховенства права и защиты прав человека.

    Была отмечена важность качественного и всестороннего экспертного участия с учётом наилучших международных практик и принятых обязательств. «Консолидация усилий и компетенция позволят достичь долгосрочного результата. Полагаю, что наши встречи должны быть не только механизмом выявления проблемных зон, но и стимулировать к системному решению вопросов защиты прав граждан», - резюмировала Э.Азимова.

    По итогам встречи участники договорились продолжить диалог по ряду вопросов в области прав человека.



    Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам человека в РК




    Теги:
    Общество Права человека
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