Соблюдение прав казахстанцев обсудила Эльвира Азимова с депутатами Европарламента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане состоялась встреча Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан Эльвиры Азимовой с группой депутатов подкомитета Европейского Парламента по правам человека, прибывшей в Казахстан с официальным визитом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Уполномоченного по правам человека в РК.

По приглашению омбудсмена в мероприятии приняли участие онлайн участники национального превентивного механизма (НПМ), которые мониторили ситуацию в закрытых учреждениях во время январских событий. Участники НПМ отметили, что оперативное реагирование и допуск представителей гражданского общества в условиях чрезвычайного положения является существенным моментом для предупреждения нарушений прав человека.

Как подчеркнули участники встречи, на пороге политической модернизации для страны важным является активное вовлечение гражданского общества в процесс обновления правовой политики в контексте верховенства права и защиты прав человека.

Была отмечена важность качественного и всестороннего экспертного участия с учётом наилучших международных практик и принятых обязательств. «Консолидация усилий и компетенция позволят достичь долгосрочного результата. Полагаю, что наши встречи должны быть не только механизмом выявления проблемных зон, но и стимулировать к системному решению вопросов защиты прав граждан», - резюмировала Э.Азимова.

По итогам встречи участники договорились продолжить диалог по ряду вопросов в области прав человека.





Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам человека в РК











