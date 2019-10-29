Соблюдают ли жамбылские водители Правила дорожного движения?

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на правоохранительное ведомство.

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, за время операции «Безопасная дорога» выявлено около пяти тысяч нарушений Правил дорожного движения, совершенных водителями автотранспортных средств.

«За шесть дней мероприятия выявлено 4 965 нарушений Правил дорожного движения, - пояснили в правоохранительном ведомстве. – За превышение скорости остановлено более 900 лихачей, это статья 592 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан. Около пятисот водителей пренебрегли ремнями безопасности (статья 593 КоАП РК). 416 водителей нарушили правила маневрирования (статья 595 КоАП РК). Более трехсот человек, находясь за рулем, пользовались при управлении автотранспортным средством мобильным телефоном либо радиостанцией (статья 591 КоАП РК). Около ста водителей не отреагировали на запрещающий сигнал светофора (статья 599 КоАП РК)».

По итогам операции «Безопасная дорога» на штрафную стоянку водворено 113 автотранспортных средств, добавили в правоохранительном ведомстве.

В пресс-службе департамента полиции Жамбылской области напомнили, что только за одну минувшую неделю на трассах региона выявлено 4 386 административных правонарушений, из которых 2 171 – это нарушения Правил дорожного движения, совершенные водителями общественного транспорта. «Наиболее количество нарушений связано с превышением скорости – 385 фактов по ст. 592 КоАП РК, - рассказала руководитель пресс-службы департамента полиции Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова. - 343 водителя не соблюдали правила маневрирования, 316 во время вождения пользовались телефоном, незаконное переоборудование транспортных средств обнаружено у 56 водителей. На штрафстоянку водворено 20 автобусов».

Дорога не прощает ошибок. Водителям следует быть бдительными, внимательными и уважать остальных участников дорожного движения. Для повышения транспортной дисциплины водителей, снижения числа дорожно-транспортных происшествий и поддержания порядка на дорогах региона чрезвычайно важна профилактическая работа с участниками дорожного движения, отметили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.