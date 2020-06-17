+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 21 °С
Алматы: 25 °С
USD 403.68 EUR 457.53
RUB 5.79 CNY 57.05
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Соблюдают ли санитарные нормы в кафе и ресторанах Семея

17 Июня 2020 13:32
Поделиться:
Соблюдают ли санитарные нормы в кафе и ресторанах Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее в связи с ростом заболевших коронавирусом проходят рейды по объектам общественного питания, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городской информационный центр.

Новости по теме
15 ресторанов и кафе закрыли за нарушение санитарного режима в Семее
87 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане В клиники Алматы поступают более 100 пациентов с коронавирусом ежедневно  - Камалжан Надыров Подробности о 17 новых случаях коронавируса рассказали в Атырауской области

В инфоцентре сообщили, что представители отдела предпринимательства, акимата, СЭС и УВД проверяют общепиты на соблюдение ограничительных мер. Штрафы за нарушения пока не предусмотрены. Главная цель рейда – ознакомление владельцев объектов питания с новым постановлением главного санитарного врача ВКО от 12 июня.

«В связи с приростом заболеваемости в нашем городе, необходимо соблюдать все необходимые меры. С сегодняшнего дня мы вновь начинаем проводить рейды по местам общественного питания, знакомим владельцев заведений с новым постановлением, проводим разъяснительную работу касательно проведения катымов, тоев и других массовых мероприятий», – пояснила главный специалист СЭС Семея Гульбаршин Байгозина.

Кроме того, проверяют заведения на соблюдение дезинфекционного режима, наличие антисептика и социальное дистанцирование. Согласно требованиям, сотрудники предприятий общепита должны работать в перчатках и масках. У входа должны быть дезинфекционные коврики, а расстояния между столами должно составлять не менее двух метров. Как отмечают члены комиссии, нарушения есть. В основном владельцы объектов общественного питания не сохраняют социальную дистанцию. Также, вопреки тому, что заполняемость в местах питания должна составлять не более 50 % от общей проектной вместимости, в большинстве заведений клиентов всё же намного больше.


Подписывайтесь на наш канал:

#Восточно-Казахстанская область   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Орал Ерланулы

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Малика Мурсалимова
Малика Мурсалимова
954-047
rusred@inform.kz

Архив