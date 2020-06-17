Соблюдают ли санитарные нормы в кафе и ресторанах Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее в связи с ростом заболевших коронавирусом проходят рейды по объектам общественного питания, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городской информационный центр.

В инфоцентре сообщили, что представители отдела предпринимательства, акимата, СЭС и УВД проверяют общепиты на соблюдение ограничительных мер. Штрафы за нарушения пока не предусмотрены. Главная цель рейда – ознакомление владельцев объектов питания с новым постановлением главного санитарного врача ВКО от 12 июня.

«В связи с приростом заболеваемости в нашем городе, необходимо соблюдать все необходимые меры. С сегодняшнего дня мы вновь начинаем проводить рейды по местам общественного питания, знакомим владельцев заведений с новым постановлением, проводим разъяснительную работу касательно проведения катымов, тоев и других массовых мероприятий», – пояснила главный специалист СЭС Семея Гульбаршин Байгозина.

Кроме того, проверяют заведения на соблюдение дезинфекционного режима, наличие антисептика и социальное дистанцирование. Согласно требованиям, сотрудники предприятий общепита должны работать в перчатках и масках. У входа должны быть дезинфекционные коврики, а расстояния между столами должно составлять не менее двух метров. Как отмечают члены комиссии, нарушения есть. В основном владельцы объектов общественного питания не сохраняют социальную дистанцию. Также, вопреки тому, что заполняемость в местах питания должна составлять не более 50 % от общей проектной вместимости, в большинстве заведений клиентов всё же намного больше.