Соблюдают ли масочный режим в автобусах Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее прошел рейд по соблюдению масочного режима в маршрутных автобусах, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт акимата города в Instagram.

В акимате сообщили, что мониторинговые группы из представителей акимата города и управления полиции продолжают проверку в общественных местах на соблюдение режима карантина.

«30 января в городе Семей были организованы рейдовые мероприятия по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. В ходе работы мониторинговых групп были проверены 39 городских пассажирских автобусов. Выявлено 63 нарушения», - сообщили в акимате.

При этом в акимате напомнили горожанам и владельцам заведений, что карантинный режим продолжается и необходимо соблюдать требования постановления Главного санитарного врача. Нарушители будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству.