Соблюдаю все казахские традиции – Ирина Силчинко из Мангыстауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Жительница Мангыстауской области Ирина Силчинко настоящая казахская невеста. Она хорошо владеет казахским языком, соблюдает все традиции и обычаи. Сейчас девушка работает преподавателем русского языка и литературы в родном регионе. В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» она поделилась простыми способами изучения языка.

«Родилась в Бейнеуском районе Мангыстауской области. Мой отец русский, а мама – казашка. Мне 24 года. После окончания средней школы поступила в экономическо-гуманитарный колледж. Затем получила высшее образование в Таразском государственном университете. Сейчас преподаю русский язык и литературу в казахских классах в средней школе № 20 в городе Актау. В школе обучалась в русском классе, а затем получала образование на государственном языке. С детства свободно владею казахским языком. К тому же, вышла замуж за казаха, у нас есть ребенок», - рассказала Ирина Силчинко.

Молодой педагог поделилась простыми советами для тех, кто только начинает изучать казахский язык.

«Многие сначала начинают разговаривать со мной на русском. Я же отвечаю на казахском. Все удивляются и поддерживают беседу. Чтобы изучить язык, необходимо искреннее желание. Существуют различные методики для этого. Открываются курсы, нужно жить в казахоязычной среде, смотреть фильмы, слушать музыку, чтение книг тоже помогает в изучении языка», - считает она.

Отметим, что Ирина Силчинко является победительницей областного конкурса ««Тіл татулық тірегі» и республиканского конкурса «Тіл парасат».

«Благодаря свободному владению казахским языком получила разные приглашения, участвую в конкурсах, мероприятиях. Особый интерес проявляют средства массовой информации, берут интервью, приглашают на телепрограммы», - рассказала она.

Девушка призналась, что ей не было сложно привыкнуть к казахским традициям, когда вышла замуж.

«Стала невесткой в казахской семье, хорошо знаю и соблюдаю все традиции и обычаи. К тому же, моя мама казашка. Она многому меня научила. С детства посещала тои, знала о всех традициях», - поделилась Ирина Силчинко.



