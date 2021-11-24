Соблюдать требования безопасности в осенне-зимний период призвали жителей Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – План мероприятий по обеспечению безопасности на водоемах города в осенне-зимний период утвердили в Нур-Султане. Об этом сообщил начальник управления гражданской обороны ДЧС города Нур-Султана Ратбек Демеуберген, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно прогнозным данным «Казгидромета» зима на территории столицы ожидается в пределах климатической нормы, днем -12-15, местами до -22, ночью -15-22, местами до 32 мороза, осадки в виде снега со снежным покровом до 25 см.

«Ежегодно тонкий лед становится причиной возникновения происшествий, чаще всего среди них оказываются дети, которые гуляют вблизи замерзших водоемов без присмотра родителей, и рыбаки, выходящие на свой страх и риск на непрочный лед. В целях недопущения гибели людей и эффективного реагирования на чрезвычайные ситуации зимнего периода 2021-2022 годов на водоемах (льду), Департаментом осуществляется комплекс профилактических и практических мероприятий. Так, в подготовительный период осенне-зимнего ледостава Департаментом по ЧС утвержден «План мероприятий по обеспечению безопасности на водоемах города в осенне-зимний период 2021-2022 годов», - сказал Ратбек Демеуберген в ходе брифинга в акимате.

По словам начальника управления гражданской обороны ДЧС, в период ледостава в целях обеспечения безопасности граждан на водоемах сотрудниками Департамента ежедневно проводится патрулирование на наиболее опасных участках, в период которого проводились беседы и инструктажи с населением и распространялось агитационная продукция в количестве 2 780 экземпляров по соблюдению правил безопасности на льду.

«В период ледостава совместно с акиматом установлено 111 запрещающих знаков. На объектах образования проводятся лекционные и интерактивные занятия с учениками школ города, также проводятся различные акции по безопасности на льду и зимнему периоду.

«Уважаемые граждане, хотелось бы призвать всех жителей и гостей столицы соблюдать требования безопасности в осенне-зимний период во избежание трагических случаев. В целях подготовки к предстоящему зимнему периоду проведены два заседания Комиссии по ЧС, где были рассмотрены вопросы готовности служб города к прохождению зимнего периода, по результатам которых уполномоченным органам и организациям города даны соответствующие поручения», - отметил спикер.

На сегодняшний день, для оперативного реагирования на ЧС зимнего периода сформирована группировка сил и средств в составе 704 человек личного состава, 462 единиц техники из состава МЧС, ДЧС, ДП, Национальной гвардии, Казавиаспаса, КазАвтоДора, ЦМК, МИО, дорожных служб.

«Разработана ситуационная карта с 16 снегозаносимыми участками города с закреплением на них необходимых сил и средств. Оборудовано семь снежных полигонов. На снегозаносимых участках автодорог города установлено 1 250 штук снегозадерживающих щитов протяженностью 2,5 км. Для пострадавших в условиях ЧС зимнего периода имеется 13 пунктов временного размещения на 1800койко-мест. Коммунальными службами города заготовлено 154 тонн противогололедного реагента, более 3,5 тысяч кубических метров песка и более 3 тысяч тонн соляной смеси, также создан запас горюче-смазочных материалов в количестве 10 тонн», - отметил Ратбек Демеуберген.

Также организовано взаимодействие с приграничными регионами по своевременному информированию и принятия мер при ухудшении погодных условий.