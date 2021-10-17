Соблюдать ПДД призвали пешеходов в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Департамент полиции Нур-Султана обратился к астанчанам с просьбой неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, передает МИА «Казинформ».

«В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, а также закрепления у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, на территории столицы сотрудниками полиции на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия. Полицейские раздают информационные буклеты, проводят разъяснительные работы с участниками дорожного движения. Инспектора ювенальной полиции с учащимися общеобразовательных организаций организовывают теоретические и практические занятия по Правилам дорожного движения», - рассказали в пресс-службе департамента полиции.

По информации ведомства, 13 октября в 19:15 44-летний водитель автомашины марки «Ford», следуя по ул.Мусрепова, допустил наезд на 11-летнего пешехода, который перебегал проезжаю часть дороги в неустановленном месте. В результате ДТП несовершеннолетняя доставлена в больницу для оказания медицинской помощи. Позже была отпущена и передана родителям. По данному факту ведется дознание.

С начала года на территории города зарегистрировано 22107 дорожно-транспортных происшествий, из них с участием несовершеннолетних – 72. В результате трое несовершеннолетних погибли.

Департамент полиции Нур-Султана предупреждает неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Быть предельно внимательными при движении вблизи школ и детских садов, проезде нерегулируемых пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и особенно во дворах.