Соблюдать карантинные нормы призвали врачи жителей Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичные инфекционисты, которые стоят на передовой в борьбе с коронавирусом, обратились к жителям города с призывом соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы. Об этом передает МИА «Казинформ».

С учетом увеличения поступающих в стационар с коронавирусом медработники призывают людей не забывать о профилактических мерах по соблюдению карантинного режима, сообщила в Instagram пресс-служба городского акимата.

«Осенью было меньше заболевших. Часть горожан подумала, что вирус отступил. Но это в корне не так. Помню в период пика, мы не знали за окном день или ночь. Не смотрели за часами и не считали, какие сутки мы работаем. Нельзя допустить повторения резкой вспышки и хаотичного распространения коронавируса. Пока некоторые жители разгуливают по городу без масок, игнорируют санитарные нормы, мы здесь ежедневно боремся за здоровье и жизнь людей», - говорит врач Городского инфекционного центра.

Находящаяся на стационарном лечении с коронавирусом, Айгерим Умиржанова не верила, что попадет на больничную койку.

«Уже почти год будет, как этот страшный вирус коснулся жителей нашей страны. Все это время я спокойно ходила и не переживала о здоровье, думала, вируса уже нет. Но как почувствовала недомогание, не стала игнорировать и обратилась за медицинской помощью. У меня обнаружили коронавирус. Если честно, сначала не поверила, что это может случиться и со мной, но теперь понимаю, что это вовсе не шутки», - сказала пациентка А. Умиржанова.

Напомним, в городе действует ряд ограничительных карантинных мер. Всем горожанам необходимо соблюдать масочный режим, соцдистанцию, обрабатывать руки антисептиком.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на 26 января, Нур-Султан находится в «красной» зоне по уровню заболеваемости коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1266 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, 91 из них - в Нур-Султане.