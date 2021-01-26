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    17:26, 26 Январь 2021 | GMT +6

    Соблюдать карантинные нормы призвали врачи жителей Нур-Султана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичные инфекционисты, которые стоят на передовой в борьбе с коронавирусом, обратились к жителям города с призывом соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы. Об этом передает МИА «Казинформ».

    С учетом увеличения поступающих в стационар с коронавирусом медработники призывают людей не забывать о профилактических мерах по соблюдению карантинного режима, сообщила в Instagram пресс-служба городского акимата.

    «Осенью было меньше заболевших. Часть горожан подумала, что вирус отступил. Но это в корне не так. Помню в период пика, мы не знали за окном день или ночь. Не смотрели за часами и не считали, какие сутки мы работаем. Нельзя допустить повторения резкой вспышки и хаотичного распространения коронавируса. Пока некоторые жители разгуливают по городу без масок, игнорируют санитарные нормы, мы здесь ежедневно боремся за здоровье и жизнь людей», - говорит врач Городского инфекционного центра.
    Находящаяся на стационарном лечении с коронавирусом, Айгерим Умиржанова не верила, что попадет на больничную койку.

    «Уже почти год будет, как этот страшный вирус коснулся жителей нашей страны. Все это время я спокойно ходила и не переживала о здоровье, думала, вируса уже нет. Но как почувствовала недомогание, не стала игнорировать и обратилась за медицинской помощью. У меня обнаружили коронавирус. Если честно, сначала не поверила, что это может случиться и со мной, но теперь понимаю, что это вовсе не шутки», - сказала пациентка А. Умиржанова.
    Напомним, в городе действует ряд ограничительных карантинных мер. Всем горожанам необходимо соблюдать масочный режим, соцдистанцию, обрабатывать руки антисептиком.

    Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на 26 января, Нур-Султан находится в «красной» зоне по уровню заболеваемости коронавирусной инфекцией.

    За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1266 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, 91 из них - в Нур-Султане.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Астана
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