Соблюдать карантинные меры призвала казахстанцев главный санврач Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Важный вклад, который мы можем внести в борьбе с пандемией, это строго соблюдать все карантинные меры и проявить максимальный уровень социальной ответственности. Таким мнением поделилась главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С начала текущего года в Нур-Султане эпидемиологическая ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией остается крайне напряженной. Несмотря на имеющую тенденцию к стабилизации, регистрация остается на высоком уровне, только за сутки зарегистрировано 822 подтвержденных случаев. С начала 2022 года зарегистрировано 79 494 случаев, что составляет 45% от всех зарегистрированных случаев по Республике Казахстан в целом.

В целях реализации поручений Главы государства от 21 января 2022 года рассмотрены и одобрены на МВК подходы к снижению ограничений для субъектов бизнеса. Таким образом, было принято постановление главного санитарного врача города Нур-Султан от 1 февраля 2022 года № 3, где согласно внесенным изменениям, разрешена деятельность без ограничения следующих объектов – участников проекта «Ashyq» при условии «зеленого» статуса у посетителей и всего персонала вне зависимости от того, в какой зоне находится город: ТРЦ, торговые дома и торговые сети, бассейны, марафоны, выставки, караоке, религиозные объекты. То же самое касается проведения памятных, торжественных мероприятий, конференций, форумов. Остальные объекты, куда разрешен вход с «синим» и «зеленым» статусами, работают с ограничениями: театры, кинотеатры, океанариумы, бильярдные, компьютерные клубы, лотерейные клубы, букмекерские конторы, вузы, колледжи, организации среднего образования, объекты общественного питания.

Учитывая, что столица находится в «красной» зоне, согласно критериям, детские оздоровительные центры, театры, океанариумы, бильярдные, боулинги, цирки, рестораны, кафе, кинотеатры имеют право работать при заполняемости до 60%.

«Отметим, что за весь период пандемии во всех отраслях бизнеса таких масштабных послаблений карантинных мер еще не было. Это накладывает особую ответственность, веру и приверженность бизнеса выполнять установленный алгоритм безопасной работы. При этом, департамент санитарно-эпидемиологического контроля столицы призывает не расслабляться субъектам бизнеса, чья деятельность предполагает непосредственный контакт с потребителем. Так как переболевший человек может вновь стать переносчиком вируса. Это значит, что соблюдать меры профилактики, носить маски, соблюдать дистанцию, дезинфицировать руки должны все люди без исключения, не только ради себя, но и ради окружающих вас людей, родственников, знакомых, коллег», - пояснила Сархат Бейсенова.

По словам главного санитарного врача столицы, только за январь на объектах-участниках проекта «Ashyq» выявлено 3910 посетителей, нарушивших домашний карантин: 3837 посетителей с «красным» статусом и 73 человека с «желтым» статусом.

«Важный вклад, который вы можете внести в борьбе с пандемией, это строгое соблюдение всех карантинных мер и проявить максимальный уровень социальной ответственности. Мировая практика показала и доказала, что самым надежным способом предотвращения распространения коронавируса является вакцинация и формирование коллективного иммунитета. Единственно верный и эффективный способ это присоединиться к числу тех, кто прошел вакцинацию и ревакцинацию, и показать это окружающим на личном примере. Ваши уверенные действия сегодня – залог здоровой нации в завтрашнем дне. Только так мы сможем сохранить наши предприятия», - добавила Сархат Бейсенова.

Напомним, вчера были внесены изменения в постановление главного государственного санитарного врача столицы.