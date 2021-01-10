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Соблюдать дистанцию на избирательных участках призвал казахстанцев наблюдатель от миссии СНГ

Автор:  
Гульзат Сахова
10 Января 2021, 15:26
Соблюдать дистанцию на избирательных участках призвал казахстанцев наблюдатель от миссии СНГ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Международный наблюдатель рассказал об организации выборного процесса в Алматы и призвал избирателей соблюдать карантинные меры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По всему Казахстану от СНГ аккредитованы 234 наблюдателей, в том числе в Алматы работают четверо. Мы с утра посетили около 10 участков. Были на открытии четырех избирательных участков. На этих объектах нарушений замечено не было. Весь процесс голосования проходит без происшествий и в рамках закона», - сказал международный наблюдатель от миссии СНГ Валентин Колясев.

Также он призвал избирателей соблюдать все требования санитарных норм.

«На избирательных участках самое главное соблюдать дистанцию, обрабатывать руки санитайзерами и ожидать итоги голосования», - отметил спикер.

Ранее, наблюдатели также рассказали о ходе работы на избирательных участках.

Напомним, в Алматы с 7 утра открылись все избирательные участки, их в городе 507. Профсоюзный центр Алматы представляет более 200 тысяч членов. На данный момент более тысячу наблюдателей работают на всех открытых избирательных участках Алматы.


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