13 Июля 2022 17:55

Собиравшую ягоды женщину застрелил житель СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области проводится расследование по факту гибели 49-летней женщины. Сельчанка получила смертельное ранение, когда собирала ягоды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Трагедия произошла 11 июля вблизи станции Бауманская Жамбылского района. Задержан подозреваемый, 65-летний мужчина, житель этого же населенного пункта.

«Предварительно установлено, что женщина получила ранение, находясь в поле, собирая ягоды. Как показал подозреваемый, из винтовки он стрелял в грачей, а когда обнаружил раненую женщину, сразу сообщил участковому инспектору полиции в ближайшее село. Вместе с тем, указанные обстоятельства будут полностью проверены в ходе расследования. По делу назначен и проводится комплекс необходимых судебных экспертиз», - прокомментировали в областной прокуратуре.









Фото: baku.ws