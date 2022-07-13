Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Собиравшую ягоды женщину застрелил житель СКО
13 Июля 2022 17:55

Собиравшую ягоды женщину застрелил житель СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области проводится расследование по факту гибели 49-летней женщины. Сельчанка получила смертельное ранение, когда собирала ягоды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Трагедия произошла 11 июля вблизи станции Бауманская Жамбылского района. Задержан подозреваемый, 65-летний мужчина, житель этого же населенного пункта.

«Предварительно установлено, что женщина получила ранение, находясь в поле, собирая ягоды. Как показал подозреваемый, из винтовки он стрелял в грачей, а когда обнаружил раненую женщину, сразу сообщил участковому инспектору полиции в ближайшее село. Вместе с тем, указанные обстоятельства будут полностью проверены в ходе расследования. По делу назначен и проводится комплекс необходимых судебных экспертиз», - прокомментировали в областной прокуратуре.




Фото: baku.ws

Новости по теме
Краткосрочную охрану незарегистрированных промышленных образцов вводят в Казахстане
Два костанайца подозреваются в хранении наркотиков в особо крупном размере
Внесены изменения в Закон по вопросам совершенствования порядка прохождения правоохранительной службы
Автор:
Корреспондент

facebook.com
Читайте также
Сель сошел на трассу в Алматинской области
Ребенок и его отчим утонули в СКО
Семь человек получили травмы и один погиб в ДТП на трассе в СКО
Заболеваемость COVID-19 выросла в СКО в 11 раз
Почти 30 человек наказали за купание в запрещенных местах в СКО
Ущерб от пожаров возрос на 77% в СКО
Будущие водители автобусов не могут сдать на права в СКО
Зачем в Петропавловске вводят режим техногенной ЧС
Популярное
1 Стабилизация цен на продукты - какие меры принимает Правительство Казахстана
2 Анонс наиболее важных событий в Казахстане 13 июля
3 Объем товарооборота между РК и Израилем составил $201,3 млн
4 Водоснабжение в вегетационный сезон лучше прошлогоднего - глава Правительства РК
5 Строительство АЭС в Казахстане станет международным проектом - Алихан Смаилов

Лента новостей

Архив