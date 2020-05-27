Собеседование на госслужбу можно пройти в режиме онлайн

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в ходе брифинга на площадке РСК Акмолинской области руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы по Акмолинской области Берген Беспалинов проинформировал об изменениях, внесенных в Правила проведения конкурса на занятие административной государственной должности корпуса «Б», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента.

По его словам, в соответствии с поправками, собеседование может быть проведено с использованием дистанционных средств видеосвязи . При наличии согласия кандидата допускается онлайн-трансляция собеседования с ним на интернет-ресурсах и социальных сетях. Все новшества направлены на совершенствование процесса отбора кадров.

« К примеру, сокращен перечень документов, представляемых гражданами для участия в общем конкурсе на занятие вакантной должности. К заявлению об участии в конкурсе прилагается всего два документа: копия диплома и послужной список. Документы можно подавать как нарочно, так и в электронном виде посредством электронной почты либо портала « E - gov «. Наличие у кандидата сертификата о прохождении тестирования на знание законодательства и заключения о прохождении оценки личных качеств проверяется службой управления персоналом посредством информационной системы «Е -кызмет «. Другие необходимые документы сдает лишь тот кандидат, который получил положительное заключение конкурсной комиссии «, - отметил Б. Беспалинов.

В соответствии с изменениями, по решению конкурсной комиссии вакантную должность может занять кандидат, набравший наибольшую сумму баллов. При этом ранее данное решение принималось путем голосования членами конкурсной комиссии. Поправками также определено предельное количество вопросов, задаваемых кандидатам. Помимо вопросов и эссе, конкурсная комиссия может использовать иные средства отбора. К примеру, решение практических и ситуационных задач. При этом, информация об их применении, указывается в объявлении.

« Сегодня действующая система отбора и продвижения кадров на госслужбе работает по принципу меритократии, обеспечивая справедливый карьерный рост и мотивацию служащих в соответствии с профессиональным и и деловыми качествам и . Особое внимание уделяется имиджевой работе, направленной на выявление и поддержку служащих, обладающих лучшими профессиональными знаниями и навыками. В настоящее время обьявлены республиканские конкурсы на звание «Лучший сельский аким», «Лучший государственный служащий «, - добавил спикер.

Таким образом, на сегодняшний день обеспечены наиболее благоприятные условия для участия граждан в конкурсах на занятие государственных должностей. Государственная служба открыта и доступна каждому гражданину Республики Казахстан.