Собаку застрелили в СКО: суд признал действия ветслужбы незаконными

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Житель Северо-Казахстанской области подал в суд на действия ветеринарной службы, сотрудники которой отстрелили его собаку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации Специализированного межрайонного административного суда, инцидент произошел в марте. Сотрудники ветеринарной службы по графику проводили отлов и отстрел бродячих животных. В одном из сел, на проезжей части дороги, застрелили собаку. Владелец животного обратился с иском в суд.

Суд установил, что сотрудники ветслужбы нарушили сразу несколько положений Правил отлова и уничтожения бродячих собак и кошек на территории населенных пунктов области.

«Отстрел собаки был произведен без учета ее принадлежности к хозяину. В то время как нормы правил предусматривают, прежде всего, отлов и помещение бродячих животных в специализированное помещение для временного содержания, где осуществляется клинический осмотр, уход и кормление. И только по истечению двухмесячного срока, при отсутствии обращений владельцев отловленных животных, бродячие собаки и кошки подлежат умерщвлению. К тому же в материалы дела не было представлено доказательств того, что собака представляла реальную угрозу окружающим либо имела подозрение на заболевание бешенством», - рассказали в суде.

Суд решил, что сотрудниками ветслужбы были превышены пределы полномочий.

Решением суда иск к ветеринарной службе удовлетворен, действия ветеринарной службы по отстрелу собаки признаны незаконными.