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    18:42, 21 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Собаку застрелили в СКО: суд признал действия ветслужбы незаконными

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Житель Северо-Казахстанской области подал в суд на действия ветеринарной службы, сотрудники которой отстрелили его собаку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации Специализированного межрайонного административного суда, инцидент произошел в марте. Сотрудники ветеринарной службы по графику проводили отлов и отстрел бродячих животных. В одном из сел, на проезжей части дороги, застрелили собаку. Владелец животного обратился с иском в суд.

    Суд установил, что сотрудники ветслужбы нарушили сразу несколько положений Правил отлова и уничтожения бродячих собак и кошек на территории населенных пунктов области.

    «Отстрел собаки был произведен без учета ее принадлежности к хозяину. В то время как нормы правил предусматривают, прежде всего, отлов и помещение бродячих животных в специализированное помещение для временного содержания, где осуществляется клинический осмотр, уход и кормление. И только по истечению двухмесячного срока, при отсутствии обращений владельцев отловленных животных, бродячие собаки и кошки подлежат умерщвлению. К тому же в материалы дела не было представлено доказательств того, что собака представляла реальную угрозу окружающим либо имела подозрение на заболевание бешенством», - рассказали в суде.

    Суд решил, что сотрудниками ветслужбы были превышены пределы полномочий.

    Решением суда иск к ветеринарной службе удовлетворен, действия ветеринарной службы по отстрелу собаки признаны незаконными.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Другие государственные органы Животные Общество Суды
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