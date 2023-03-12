Собаку вытащили из ледяной реки спасатели СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Спасатели Северо-Казахстанской области не дали собаке погибнуть в ледяной воде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, на номер 112 позвонил житель Петропавловска. Он рыбачил на реке Есиль, недалеко от дамбы. Заметил барахтавшегося в полынье пса, вызвал спасателей.

Собака безуспешно пыталась выбраться на льдину. Сколько она провела в воде – неизвестно. Опыт спасения животных у команды Айбола Отарбаева был, но доставать их из реки еще не приходилось.





«Приехали, сориентировались, шли к месту ЧП метров 400. Справа, в стороне от дач, с обрывистого берега, увидели собаку. Она отчаянно пыталась выбраться на кромку льда. Видно было, что дворняга находилась в воде достаточно долго. Самат Ахметжанов разделся, осторожно спустился в ледяную воду. Спасательный жилет держал его на поверхности. Досым Жуманов, Карим Байтуханов, Едиль Зикрин и я страховали с помощью веревки», - рассказал Айбол Отарбаев.



Пес увидел людей и поплыл навстречу. Ослабевшую и дрожащую собаку завернули в тряпичную волокушу. Животное передали в приют.

Фото пресс-службы департамента по ЧС СКО