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Собаки загрызли ребенка в Актобе — уголовное дело прекратили
18 Августа 2022 03:02

Собаки загрызли ребенка в Актобе — уголовное дело прекратили

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Смертельное нападение бродячих собак на ребенка официально признали несчастным случаем. Уголовное дело закрыли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал «Астана».

Трагедия произошла в июне на территории одного из строящихся объектов в районе микрорайона №3 жилого массива Есет батыр. 12-летний Мадияр Шакират пропал со двора дома. Позже тело мальчика с укусами животного нашли на стройке в Актобе.

«В результате судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть ребенка наступила от укуса собак. В связи с отсутствием состава уголовного правонарушения, делопроизводство прекращено», - сообщил заместитель начальника следственного управления ДП Актюбинской области Нурболат Султанов.

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