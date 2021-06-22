Собаки-спасатели теперь дежурят на водоемах ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области для обеспечения безопасности на воде в летний период на службу заступают специально обученные четвероногие напарники спасателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

Лабрадоры Алеся, Вильсон и Хит имеют допуск к работе по поиску пострадавших и будут патрулировать опасные для купания водоемы. Выбор породы продиктован наличием у лабрадоров таких качеств, как отличное чутье, смелость, острый ум, дружелюбие и любовь к человеку. Собак-спасателей можно заметить издалека благодаря яркому жилету.

По информации департамента по чрезвычайным ситуациям региона, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о возможности обучения собак и получения сертификации по спасению на водах.

«Специалисты-кинологи ДЧС ВКО имеют большой опыт в подготовке служебных собак. Мы одними из первых в республике создали собственную кинологическую службу, а в настоящий момент собаки-спасатели есть уже в каждом спасательном подразделении МЧС РК. В текущем году наши четвероногие спасателей принимали участие в четырех поисково-спасательных операциях», - отметил начальник Службы пожаротушения ДЧС ВКО Марат Абельсейтов.