Собаки-спасатели сдали экзамены в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Завершились сертификационные испытания кинологических расчетов спасательных подразделений департамента по ЧС Карагандинской области и воинской части 52859 МЧС РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Карагандинской области.

Как поясняет пресс-служба ДЧС, цель мероприятия - проверка уровня готовности кинологических расчетов, присвоение либо подтверждение классной квалификации, а также обмен опытом подготовки и применения поисковых собак для обнаружения пострадавших при ЧС.

Испытания оценивались судьями: если на этапах поиска не будет найден хотя бы один из троих людей, «заложенных» на каждом из этапов, собака аттестацию не проходит.

Еще одно условие - в случае необходимости любому аттестованному расчету может быть назначена внеочередная проверка.

Именно поэтому собаки тренируются каждый день, чтобы безукоризненно справляться с поставленными задачами как на тренировке, так и на соревнованиях и, конечно же, в условиях реальной чрезвычайной ситуации.

Собаки-спасатели ретривер по кличке Флэт, бордер-колли Гриня, бельгийская овчарка Уокер и немецкая овчарка Диана имеют стаж работы от 3 лет. На их счету немало спасательных операций. Все четверо участников сертификации показали положительный результат и получили допуск к ведению поисково-спасательных работ, сообщила пресс-служба ДЧС.

Сертификационные испытания включали в себя 3 этапа: послушание и ловкость — выполнение специального комплекса упражнений на ловкость и следование командам кинолога, поиск людей в лесу и поиск людей на техногенном завале.