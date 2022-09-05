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    13:50, 05 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Собаки помогли выявить более 100 наркопреступлений в Шуской долине

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане продолжается спецоперация «Карасора» по выявлению наркопреступлений и каналов транзита героина в Шуской долине. В операции задействованы 140 служебно-розыскных собак, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За три месяца спецмероприятия с помощью служебных собак уже выявлено 110 наркопреступлений. Изъято 926 кг психоактивных веществ: 919 кг марихуаны, 6 кг гашиша и 1 кг «синтетики», - сообщила представитель пресс-службы МВД РК Шугыла Турлыбек на еженедельном онлайн-брифинге.

    Так, как отметила спикер, полицейские Жамбылской области совместно с передвижной мобильной группой задержали жителя Алматы. При досмотре автомобиля служебно-розыскной собакой под задним сидением было обозначено наличие наркотического вещества.

    Для его изъятия полицейским пришлось разобрать сиденье, и только после этого удалось обнаружить сверток с 600 граммами гашиша. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.


    Фото: polisia.kz


    Теги:
    Борьба с наркотиками МВД РК Правоохранительные органы
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