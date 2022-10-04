Собаки помогли раскрыть более 80 преступлений в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Служебно-розыскные собаки привлекались к работе свыше 2,3 тысячи раз с начала года в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В их числе 294 применения по поиску наркотических веществ, по запаховому следу – 182, по поиску взрывчатых веществ – 849, по одорологии – 463, по сторожевой охране периметра – 602.

«Применение служебных собак способствовало раскрытию 82 преступлений. Среди них кражи, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, мелкое хищение, убийство, грабеж, изнасилование», - сообщил журналистам заместитель начальника Центра кинологической службы департамента полиции Астаны Рауан Даулетов.

Он привел пример, когда в конце прошлого месяца был задержан уроженец Кызылординской области. В ходе обыска у него было обнаружено 15 полиэтиленовых пакетов с гашишем весом 755 грамм.

В настоящее время на балансе Центра, по данным Рауана Даулетова, числится 61 служебно-розыскная собака различной породы: немецкие овчарки, бельгийские овчарки, тобеты.