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    17:21, 04 Октябрь 2022 | GMT +6

    Собаки помогли раскрыть более 80 преступлений в Астане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Служебно-розыскные собаки привлекались к работе свыше 2,3 тысячи раз с начала года в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В их числе 294 применения по поиску наркотических веществ, по запаховому следу – 182, по поиску взрывчатых веществ – 849, по одорологии – 463, по сторожевой охране периметра – 602.

    «Применение служебных собак способствовало раскрытию 82 преступлений. Среди них кражи, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, мелкое хищение, убийство, грабеж, изнасилование», - сообщил журналистам заместитель начальника Центра кинологической службы департамента полиции Астаны Рауан Даулетов.

    Он привел пример, когда в конце прошлого месяца был задержан уроженец Кызылординской области. В ходе обыска у него было обнаружено 15 полиэтиленовых пакетов с гашишем весом 755 грамм.

    В настоящее время на балансе Центра, по данным Рауана Даулетова, числится 61 служебно-розыскная собака различной породы: немецкие овчарки, бельгийские овчарки, тобеты.


    Теги:
    Борьба с преступностью Животные Астана для mail.ru Правоохранительные органы
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