Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Собаки помогают выявлять инфицированных коронавирусом пассажиров в аэропортах ОАЭ

Автор:  
Раушан Конырбаева
31 Июля 2020, 14:36
Собаки помогают выявлять инфицированных коронавирусом пассажиров в аэропортах ОАЭ

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ - ОАЭ сообщили о новом достижении в рамках постоянных усилий, превентивных и предупредительных мер, направленных на ограничение распространения Covid-19 в стране. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на WAM .

Так, в аэропортах страны начали использовать полицейских собак для выявления пассажиров, инфицированных коронавирусом. Таким образом, ОАЭ считается первой страной в мире, применившей подобный метод на практике. Стоит отметить, что данный подход к обнаружению смертельного вируса в организмах людей находится на стадии изучения во многих других странах мира.

Метод ОАЭ уникален тем, что при его применении удается избежать любого прямого контакта между собаками и обследуемыми лицами в соответствии с самыми высокими стандартами мер безопасности в отношении здоровья людей и животных. Практическому применению предшествовали необходимые исследования, а также сотрудничество с рядом экспертов из разных стран. Велись дискуссии и теоретические исследования по использованию собак в выявлении случаев Covid-19, учитывая их сильное обоняние. Таким образом, собак можно использовать вместе с полицейскими патрулями для обеспечения безопасности в торговых центрах, на мероприятиях, в аэропортах и других жизненно важных объектах.

Специализированные группы уже действуют в аэропортах страны, чтобы контролировать фактическое применение метода выявления коронавируса у прибывающих в страну пассажиров. За считанные секунды собака может определить наличие вируса в организме человека, исследуя образец запаха, взятого из подмышечной впадины человека.

Этот метод рассматривается как дополнительная мера, которая повышает безопасность пассажиров в аэропорту на фоне постепенного открытия все большего количества международных аэропортов и увеличением количества рейсов.


Арабские эмираты  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной