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Собаки помогают выявлять больных коронавирусом в аэропорту Хельсинки

Автор:  
Ильяс Омаров
25 Сентября 2020, 14:35
Собаки помогают выявлять больных коронавирусом в аэропорту Хельсинки

ХЕЛЬСИНКИ. КАЗИНФОРМ - В Финляндии на текущей неделе в аэропорту Хельсинки начали использовать собак для определения возможной коронавирусной инфекции среди прибывающих пассажиров. К своим обязанностям приступили первые четыре из десяти собак, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Насколько нам известно, ни один другой аэропорт не пытался в такой степени использовать обоняние собак против коронавируса», - прокомментировал новшество директор аэропорта Улла Леттижефф.

По его мнению, дрессированные собаки должны быть в состоянии идентифицировать вирус до того, как проявятся симптомы.

Для этого путешественники, прибывающие в аэропорт столицы страны Санта Клауса, могут добровольно пройти обследование, протерев лицо бумажным полотенцем. Затем полотенце помещают в чашку и дают для вынюхивания собаке. Если четвероногий друг человека сигнализирует о положительном результате, то пассажира отправляют на информационную стойку для дальнейшего наблюдения.

По словам одного из авторов такой инициативы куратора проекта из Университета Хельсинки Анны Хильм-Бьёркман, животные способны почти безошибочно определить присутствие COVID-19 в организме в течение 10 секунд. «Это очень многообещающий проект», - отмечает исследователь, подчеркивая, что в случае успеха подобный метод проверки можно будет использовать в больницах, домах престарелых, на массовых мероприятиях.


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