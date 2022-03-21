Собаке, которую сбила машина, подарили будку в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Две новые будки подарили приюту для животных в Карагандинской области. Осужденные учреждения АК-159/18 ДУИС по Карагандинской области обратились к администрации учреждения с предложением помочь нуждающимся животным. Руководство учреждения поддерживает благие намерения осужденных, поэтому предоставило весь необходимый материал для строительства будок.

«Во время строительства будок мы думали, кому из четвероногих передать новые дома. В это время как раз увидели пост о собаке, которую сбила машина. Как выяснилось, после ДТ пес мог только шевелить головой, и люди просили усыпить животные, чтобы оно не мучилось. Врачи провели 3 дня лечения, за это время собака начала понемногу самостоятельно кушать. Как выяснилось у пса перелом передней лапы, травма шейного отдела позвонка, в связи с этим он не мог шевелиться. Собаке начали делать массажи и восстановительную терапию. Сейчас пес по кличке Лохматик живет в приюте «У рыжего кота», за полтора месяца лечения он пытается самостоятельно ходить. Одну из будок наши сотрудники подарили данному псу, а вторую приют распределит среди своих постояльцев», - сообщил начальник учреждения АК-159/17 полковник юстиции Болат Мухатаров.

Данная акция Департаментом проводится не впервые, до этого сотрудники следственного изолятора взяли на службу бездомного пса, подарили будку и корм приюту для животных.