Собака напала на ребенка в ВКО: хозяин заплатит штраф

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Восьмилетний ребенок пострадал от укуса собаки. Его доставили в больницу, передает МИА «Казинформ».

Инцидент произошел в частном секторе в городе Алтай. По данным полиции, владелец собаки, выходя из дома, не закрыл за собой ворота. Пес выбежал на улицу и набросился на ребенка. Подробности случившегося не сообщаются. Известно, что ребенок доставлен в больницу.

«По данному факту составлен административный протокол по части 1 статьи 407-2 КоАП (Нарушение законодательства в области ответственного обращения с животными), в рамках которого предусмотрен штраф в размере 10 МРП», - пояснили в пресс-службе ДП ВКО.

Ранее собака напала на семилетнего мальчика в Таласском районе Жамбылской области. У него были обширные укусы правой стороны лица и многочисленные открытые раны обеих ног, была обильная кровопотеря. Ему провели сложную операцию, поставили прививку от бешенства и назначили лечение антибиотиками.

Также напомним, что правила учета домашних животных вступили в силу с 1 сентября 2023 года. В правилах предусмотрен обязательный учет собак и кошек. В соответствии с пунктом 2 статьи 11 закона, учет домашних животных осуществляется государственными ветеринарными организациями, созданными местными исполнительными органами (МИО), физическими или негосударственными юридическими лицами, осуществляющими лечебно-профилактическую предпринимательскую деятельность в области ветеринарии.

Владелец или ответственное лицо животного самостоятельно определяет изделие (средство) учета: болюсы, чипы и другие изделия.