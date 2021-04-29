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    14:04, 29 Апрель 2021 | GMT +6

    Собака напала на девушку в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области собака напала на девушку. Животное выскочило на улицу из двора дома и укусило шедшую на работу сельчанку, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Жительницу села Шарбакты Павлодарской области покусала собака, она обратилась за медицинской помощью в больницу и сообщила о данном факте в отдел полиции», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

    Собака выбежала со двора частного дома и укусила за ногу девушку, которая шла на работу, добавили в правоохранительных органах.

    «Полицейским была установлена владелица собаки, в отношении которой было возбуждено административное производство по статье 408 («Нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных, правил содержания и выгула собак и кошек, правил отлова и уничтожения бродячих собак и кошек» - авт.) части второй КРКоАП. Также полицейские провели профилактическую беседу с хозяйкой о недопущении впредь подобных фактов», - рассказал начальник местной полицейской службы Щербактинского района Павлодарской области Талгат Балтабаев.

    По словам стражей порядка, владельцы частных жилых помещений должны содержать собак в границах личного подворья, исключающих их побег, а также иметь предупредительную табличку о наличии собак при входе на подворье.

    Напомним, в феврале в Павлодаре алабай вырвался из вольера, выбежал со двора частного дома и стал кидаться на прохожих.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Происшествия Павлодарская область
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