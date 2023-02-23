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Собака из Астаны по кличке Мирта спасла человека в Турции

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
23 Февраля 2023, 13:48
Собака из Астаны по кличке Мирта спасла человека в Турции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский кинолог Николай Попов, обучивший собаку-спасателя по кличке Мирта, рассказал о спасении человека в Турции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Оперативно-спасательный отряд департамента по чрезвычайным ситуациям г. Астаны имеет свою кинологическую службу. Мирта трудится в составе этой службы уже шесть лет», - сказал Николай Попов перед брифингом в СЦК.

По его словам, собаке шесть с половиной лет.

«Она спасла одного человека в городе Нурдагы. После того, как спасатели немного расчистили завалы, собака была выпущена. Мирта обнаружила, что под завалами лежит живой человек, и дала первый сигнал. Мы обозначили место, где находился пострадавший, и доложили командиру подразделения. Он направил группу спасателей и отработал тактику извлечения человека из-под завалов. После этого спасатели приступили к извлечению человека. А мы перешли на другой участок», - рассказал кинолог.

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Н. Попов признался, что сам ухаживал за Миртой с щенячьего возраста.

«Мне ее подарили друзья. В связи с тем, что у меня не было условий для содержания собаки в доме, я отдал ее в эту службу. С тех пор, как эта собака пришла к нам, она училась идентифицировать только живых людей по запаху. Как правило, собак отправляют на заслуженный отдых после восьми лет и восьми месяцев службы. То есть находим человека, который сможет позаботиться о собаке, и передаем ему. Мирта тоже должна уйти на покой через два года», - добавил спикер.


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