Со зловонным запахом разбирался районный аким в СКО

8 Декабря 2022, 14:42

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Тайыншинского района СКО Берик Альжанов посетил бывший Биохим. Местные жители считают, что одно их крупнейших предприятий региона является источником зловонного запаха, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации Б. Альжанова, ТОО «BioOperations» занимается глубокой переработкой зерна с использованием новой двухэтапной системы физико-химической и биологической очистки.

«Проехали на территорию санитарно-защитной зоны, проверили состояние системы очистки. Все показатели фиксируются в пределах норм и не несут вреда жизни и здоровью населения. А зловонный запах, который беспокоит тайыншинцев, исходит из старых прудов-испарителей, где скопились отходы производства и идет процесс брожения. Дело в том, что раньше, при Биохиме, не было переработки барды, и она сливалась в эти самые пруды, накапливалась, бродила, тем самым издавая неприятный запах», - написал аким района в социальных сетях.

По его словам, компания принимает меры, чтобы зловоние не беспокоило сельчан. Занимается поэтапной очисткой прудов, один уже привела в порядок. Оборудовала новые пруды.

«Производственный процесс перестроен и предусматривает изготовление кормовой барды. Как вы знаете, барда – это продукт глубокой переработки зерна, которая используется как кормовая добавка для животных и птиц, богатый комплекс витаминов, белков и минералов. Поэтому в пруды-испарители накапливается только вода, прошедшая все процессы очистки, без запаха и примесей. Налажено производство жидкого углекислого газа, который образуется в процессе переработки как побочный продукт, и раньше просто выбрасывался в атмосферу. Сейчас по технологии собирается, очищается, преобразуется в жидкое состояние, фасуется и используется в промышленности. Буду и дальше контролировать ситуацию по запаху», - сообщил Б. Альжанов.

Ранее департамент экологии провел профилактический контроль в отношении ТОО «BioOperations». Выявили семь нарушений экологического законодательства, за что выписали штраф на общую сумму около 16 млн тенге.

На предприятиях ТОО «BioOperations» трудятся 600 человек. Биоэтанол и глютен, которые здесь производят, экспортируются в Бельгию, Великобританию, Индию, США, Нидерланды. Завод на базе бывшего Биохима, замороженного на долгих восемь лет, запустили в 2018-м году.

Фото: www.facebook.com/Берик Альжанов