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Со станции Шымкент до курортной зоны Сарыагаш запустят автобусы

Редактор:  
Гульмира Байзакова
31 Мая 2021, 18:53
Со станции Шымкент до курортной зоны Сарыагаш запустят автобусы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В период летних перевозок, с 3 июня АО «Пассажирские перевозки» запускает дополнительную услугу. Для удобства пассажиров организован трансфер автобусами со станции Шымкент до курортной зоны Сарыагаш. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

Для этого при посадке в автобус в Шымкенте и Сарыагаше пассажиру необходимо предъявить водителю распечатанный или электронный железнодорожный билет.

Автобусы с логотипом АО «Пассажирские перевозки» будут ожидать пассажиров на парковочной зоне железнодорожного вокзала Шымкента и в курортной зоне Сарыагаш.

Стоимость проезда - 1800 тенге в одну сторону. Детям до 7 лет бесплатно.

В случае возникновения вопросов просим пассажиров обращаться в справочную службу «105», а по вопросам качества услуг звонить на единый круглосуточный контакт-центр «1433».

Расписание автобусных перевозок

Время отправления со ст. Шымкента

Время прибытия в Сарыагаш

Время отправления из Сарыагаша

Время прибытия на ст. Шымкент

15-30 ч.

17-30 ч.

18-30 ч.

20-30 ч

05-00 ч.

07-00 ч.

08-30 ч.

10-30 ч.

22-00 ч.

00-00 ч.

01-00 ч.

03-00 ч.

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