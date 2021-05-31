Со станции Шымкент до курортной зоны Сарыагаш запустят автобусы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В период летних перевозок, с 3 июня АО «Пассажирские перевозки» запускает дополнительную услугу. Для удобства пассажиров организован трансфер автобусами со станции Шымкент до курортной зоны Сарыагаш. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КТЖ.
Для этого при посадке в автобус в Шымкенте и Сарыагаше пассажиру необходимо предъявить водителю распечатанный или электронный железнодорожный билет.
Автобусы с логотипом АО «Пассажирские перевозки» будут ожидать пассажиров на парковочной зоне железнодорожного вокзала Шымкента и в курортной зоне Сарыагаш.
Стоимость проезда - 1800 тенге в одну сторону. Детям до 7 лет бесплатно.
В случае возникновения вопросов просим пассажиров обращаться в справочную службу «105», а по вопросам качества услуг звонить на единый круглосуточный контакт-центр «1433».
Расписание автобусных перевозок
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Время отправления со ст. Шымкента
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Время прибытия в Сарыагаш
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Время отправления из Сарыагаша
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Время прибытия на ст. Шымкент
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15-30 ч.
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17-30 ч.
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18-30 ч.
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20-30 ч
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05-00 ч.
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07-00 ч.
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08-30 ч.
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10-30 ч.
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22-00 ч.
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00-00 ч.
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01-00 ч.
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03-00 ч.