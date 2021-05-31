Со станции Шымкент до курортной зоны Сарыагаш запустят автобусы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В период летних перевозок, с 3 июня АО «Пассажирские перевозки» запускает дополнительную услугу. Для удобства пассажиров организован трансфер автобусами со станции Шымкент до курортной зоны Сарыагаш. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

Для этого при посадке в автобус в Шымкенте и Сарыагаше пассажиру необходимо предъявить водителю распечатанный или электронный железнодорожный билет.

Автобусы с логотипом АО «Пассажирские перевозки» будут ожидать пассажиров на парковочной зоне железнодорожного вокзала Шымкента и в курортной зоне Сарыагаш.

Стоимость проезда - 1800 тенге в одну сторону. Детям до 7 лет бесплатно.

В случае возникновения вопросов просим пассажиров обращаться в справочную службу «105», а по вопросам качества услуг звонить на единый круглосуточный контакт-центр «1433».

Расписание автобусных перевозок