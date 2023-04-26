Со станции «Алматы-2» отправился медицинский поезд «Саламатты Қазақстан»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - До декабря медицинский поезд посетит 120 отдалённых станций по всему Казахстану. Врачи помогут около 75 тысячам граждан. График движения составлен с учетом отсутствия медпунктов и на основе обращений граждан и госорганов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда «Самрук-Қазына».

В ближайшие дни медпоезд посетит станции Алматинской области: Копа, Медеу, Жеты-Су, Жетыген, Шелек, Таскарасу. Проект реализуется от имени группы компаний «Самрук-Қазына».

Бригада врачей состоит из 35 специалистов. Они выполняют не только диагностические процедуры, но и малые амбулаторные операции. Среди них терапевт, хирург, врач общей практики, невропатолог, врач УЗИ, акушер, лаборант, медицинская сестра, рентгенолог, врач лучевой диагностики, стоматолог, отоларинголог, психолог, окулист, гинеколог и уролог