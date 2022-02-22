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Со снятием ограничений наблюдается рост зарубежных туристов в РК

22 Февраля 2022 16:23
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Со снятием ограничений наблюдается рост зарубежных туристов в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Со снятием ограничений наблюдается тенденция роста зарубежных туристов, посещающих Казахстан. Об этом заявил председатель правления АО «НК «Kazakh Tourism» Талгат Аманбаев на расширенном заседании коллегии Министерства культуры и спорта РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сегодня с утра в местах размещения зарегистрировались 144 гостя. В среднем за прошедшую неделю в Казахстане зарегистрировано 3 600 иностранцев. В целом наблюдается тенденция роста туристов с момента открытия границ и послабления ковидных ограничений», - сказал Талгат Аманбаев.

Было отмечено, что в этих же гостиницах начали размещать QR коды для обратной связи от туристов.

Проведено дальнейшее развитие имеющихся цифровых продуктов, которые вкупе составляют экосистему е-Туризм.

«В январе 2021 года запущена единая информационная система учета туристов eQonaq и обслужено более 100 тыс иностранных гостей. Совместными усилиями с КНБ и МВД мы внедрили систему в отелях по всей стране – на сегодня охвачено более 2 100 мест размещения. За счет интеграции с ИС «Миграционная полиция», данные по иностранным туристам моментально передаются в Миграционную службу», - добавил Талгат Аманбаев.


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#Туризм   #Минкультуры   #Общество  
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Автор:

Серик Сабеков

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