Со слезами на глазах: лечащегося от COVID-19 ветерана войны поздравили столичные врачи

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Медработники Городского инфекционного центра в Нур-Султане поздравили с Днем Победы пациента - ветерана Великой Отечественной войны Ивана Михайловича, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

В инфекционную больницу ветеран ВОВ Иван Михайлович поступил 27 апреля в тяжелом состоянии коронавирусной инфекции. 5 мая его перевели в отделение реанимации из-за ухудшения состояния здоровья.

Поскольку праздник ему не удалось встретить в кругу семьи и близких, медперсонал больницы не мог оставить его без внимания в этот знаменательный день. Медики поздравили ветерана с Днём Победы, спев для него, и поблагодарили его за мир и свободу. Пациент не смог сдержать слезы радости от приятного жеста персонала больницы.

Иван Михайлович родился 20 сентября 1925 года в Кемеровской области.

13 января 1943 года был призван в ряды Советской Армии. Всю войну участвовал в боях на 1-ом Белорусском фронте.

После окончания войны с 1945 по 1971 г.г. служил в рядах Армии от рядового до начальника штаба ракетных войск. На заслуженный отдых вышел в звании полковника.

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и еще 18 юбилейными медалями.

«Мы не могли забыть о нем и не поздравить! Это наш долг - помнить подвиги наших героев. К сожалению, пациенту приходится праздновать 9 мая в стенах больницы, но мы хотели напомнить ему дух праздника. Мы молимся за каждого пациента, чтобы они скорее вернулись домой к семьям, и также искренне желаем этого нашему ветерану. Счастливую старость он должен встретить дома!» - говорит заместитель руководителя по инфекционной службе Многопрофильного медицинского центра Татьяна Цечоева.

В настоящее время пациент находится на неинвазивной вентиляции легких и будет получать стационарное лечение до полного выздоровления.