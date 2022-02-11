Со 2 марта в Казахстане вступает в силу закон об ответственном обращении с животными
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Закон «Об ответственном обращении с животными» вступает в действие 2 марта 2022 года. Об этом сообщили в Минэкологии, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Как Вы знаете, 30 декабря 2021 года Президентом подписан Закон «Об ответственном обращении с животными», который вступает в действие 2 марта текущего года. Сегодня заложены основополагающие принципы правового регулирования правоотношений, ранее не охваченных законодательством. Идеология нравственного воспитания граждан согласно нового закона заключается в отношении к животным как к существам, способным испытывать боль и страдание, персональная ответственность владельцев за жизнь, здоровье и благополучие животных, защита их от жестокого обращения, воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к ним», - рассказала вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Алия Шалабекова на пресс-конференции в СЦК.
Законом установлены требования при обращении и содержании животных отдельных категорий в культурно-зрелищных целях, экспериментальных (лабораторных), служебных, домашних, безнадзорных и бродячих животных.
«Также вводится запрет пропаганды жестокого обращения с животными во всех средствах массовой информации и запрещение любых форм такой пропаганды. В реализацию положений закона в настоящее время нашим Министерством разработаны проекты НПА, которые проходят процедуру общественных слушаний и согласования с компетентными госорганами», - отметила вице-министр.
В Минэкологии отметили проекты НПА, которые направлены на регулирование обращения с домашними питомцами. Это:
- типовые правила содержания и выгула домашних животных;
- правила учета домашних животных;
- правила перевозки животных;
- перечень домашних животных, подлежащих учету;
- перечень животных, запрещенных к содержанию в жилищах;
- перечень домашних животных, требующих особой ответственности владельца животного.
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