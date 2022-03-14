Со 101-летием поздравили ветерана ВОВ костанайские полицейские

КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня ветерану Великой Отечественной войны Евдокии Войкиной исполняется 101 год. Поздравить именинницу пришли представители Совета ветеранов и департамента полиции Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Более 30 лет Евдокия Войкина проработала в финансово-плановом отделе УВД инспектором-бухгалтером. Война настигла ее семью дважды. Сначала в Первую мировую войну призвали отца, а в 1941 году на фронт ушли два брата и муж.

Ветеран по сей день отчетливо помнит многие события из своей жизни.

«Моя должность была вольнонаемной, однако в военное время я заступала на патрулирование города и охрану общественного порядка. Успевала заниматься и танцами, и пела, участвовала в парадах», - вспоминает Евдокия Войкина.

По ее словам, работать в правоохранительных органах ей очень нравилось. Сначала была бухгалтером по расчетам, после образования пенсионного отдела стала заниматься начислением пенсий сержантам и офицерам.

«Сегодня мы приехали к прекрасному человеку, чтобы поздравить ее со 101 днем рождения. Желаем вам долгих лет жизни и крепкого здоровья», - сказал заместитель председателя Совета ветеранов, полковник полиции Марат Исергепов и вручил цветы.

Евдокия Григорьевна, в свою очередь, поблагодарила за заботу и проявленное внимание.